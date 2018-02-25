У Києві невідомі осквернили могилу Лесі Українки

У Києві вандали осквернили могилу української поетеси Лесі України, вкравши з пам'ятника бронзові гірлянди.

"25 лютого - День народження Лесі Українки. Напередодні, як і в попередні роки, до її могили на Байковому кладовищі прийшли письменники, працівники Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, шанувальники таланту Лесі. І буквально остовпіли, побачивши розорений пам'ятник великій поетесі. Від величних бронзових гірлянд, які з усіх боків прикрашали пам'ятник, залишилися лише металеві штирі", - повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

Тепер НСПУ має намір звернутися з відповідною заявою до поліції, а також просити Міністерство культури відновити пам'ятник поетесі.

Нагадаємо, що у квитні 2017 року Києві невідомі також пограбували могилу української поетеси Лесі Українки.

Згодом київські оперативники, після ряду заходів, затримали зловмисника, який вкрав бронзові елементи з могили Лесі Українки на Байковому кладовищі столиці.