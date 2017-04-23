CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Байковому кладовищі в Києві невідомі пограбували могилу української поетеси Лесі Українки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Могилу Лесі Українки обікрали
Вандали викрали бронзові елементи з пам'ятника
Фото: wikipedia.org
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Вандали викрали бронзові елементи з пам'ятника Лесі Українки.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Могила поетеси Лесі Українки – пам'ятка історії національного значення 1913 року, розташована в Києві на Байковому кладовищі (старому), дільниці № 3. У 1939 на могилі встановлений надгробний бронзовий пам'ятник на гранітному постаменті, скульптор Галина Петрашевич.
Нагадаємо, у місті Мала Виска Кіровоградської області невідомі зруйнували пам'ятний знак на честь загиблих героїв Небесної Сотні.
У Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, який було відкрито у "Бабиному Яру" наприкінці лютого.
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