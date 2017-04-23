Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Могилу Лесі Українки обікрали

Вандали викрали бронзові елементи з пам'ятника
На Байковому кладовищі в Києві невідомі пограбували могилу української поетеси Лесі Українки.
Могилу Лесі Українки обікрали Фото: wikipedia.org

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Вандали викрали бронзові елементи з пам'ятника Лесі Українки.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Могила поетеси Лесі Українки – пам'ятка історії національного значення 1913 року, розташована в Києві на Байковому кладовищі (старому), дільниці № 3. У 1939 на могилі встановлений надгробний бронзовий пам'ятник на гранітному постаменті, скульптор Галина Петрашевич.

Нагадаємо, у місті Мала Виска Кіровоградської області невідомі зруйнували пам'ятний знак на честь загиблих героїв Небесної Сотні.

У Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, який було відкрито у "Бабиному Яру" наприкінці лютого.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 04 2017 19:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.