Могилу Лесі Українки обікрали

На Байковому кладовищі в Києві невідомі пограбували могилу української поетеси Лесі Українки.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Вандали викрали бронзові елементи з пам'ятника Лесі Українки.

На місці події працює слідчо-оперативна група.

Могила поетеси Лесі Українки – пам'ятка історії національного значення 1913 року, розташована в Києві на Байковому кладовищі (старому), дільниці № 3. У 1939 на могилі встановлений надгробний бронзовий пам'ятник на гранітному постаменті, скульптор Галина Петрашевич.

Нагадаємо, у місті Мала Виска Кіровоградської області невідомі зруйнували пам'ятний знак на честь загиблих героїв Небесної Сотні.

У Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, який було відкрито у "Бабиному Яру" наприкінці лютого.