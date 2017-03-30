На Кіровоградщині зруйнували пам'ятник Небесній сотні, - ФОТО
Інцидент стався в ніч на четвер, 30 березня, на центральній вулиці міста, - повідомляє місцеве видання Златопіль.
Гранітний хрест, встановлений на метровій брилі граніту розбитий на кілька частин. Місцевий відділ поліції вже почав досліджувати відбитки пальців злочинців на цих фрагментах пам'ятника.
Фото:zlatopil.com.ua
У міськраді заявили, що подібних випадків у них раніше не було. Пам'ятний знак було встановлено за зібрані кошти місцевої громадської організації.
Фото:zlatopil.com.ua
Раніше, невідомі вандали осквернили пам'ятник жертвам Голокосту біля Тернополя.
Нагадаємо, у Києві невідомі облили червоною фарбою пам'ятник Олені Телізі, який було відкрито у "Бабиному Яру" наприкінці лютого.
Згодом стало відомо, що минулої ночі невідомі облили червоною фарбою й пам'ятник князеві Володимиру Великому в Києві.
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