У Києві від завтра не можна буде їздити зі швидкістю 80 км/год

Раніше в теплий сезон Київрада дозволила водіям рухатися зі швидкістю до 80 км/год на 17 вулицях

У Києві, починаючи від завтра, 1 листопада, водіям не можна буде їздити з швидкістю 80 км/год на 17 вулицях. Відповідний дозвіл діяв у теплий сезон з 1 квітня до 1 листопада.

Раніше водіям було дозволено збільшувати швидкість руху на наступних ділянках:

- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

- вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту "Київ" - за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Як повідомлялося, Київрада дозволила швидкість руху до 80 км/год у період з 1 квітня до 1 листопада. Відзначимо, що зараз обмеження швидкості у містах становить 50 км/год.

З 16 жовтня патрульні поліцейські почали притягати до відповідальності за перевищення швидкості.

Автоматична фіксація порушень правил дорожнього руху може запрацювати наприкінці 2018-го – на початку 2019 року.