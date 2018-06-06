У Києві внаслідок наїзду маршрутки на пішохідному переході померла жінка
Трагедія сталася вчора близько 20:00 на перетині проспектів Степана Бандери та Оболонського, повідомляє прес-служба місцевої поліції.
За попередніми даними правоохоронців, маршрутка повертала вправо з боку Північного (Московського) мосту в напрямку Оболонського проспекту та на пішохідному переході скоїла наїзд на жінку. За поясненнями водія, він не помітив пішохода. Від отриманих травм потерпіла померла на місці аварії.
Варто відзначити, що під час аварії в салоні маршрутного таксі перебували два пасажири. Ні вони, ні водій транспортного засобу не постраждали. Наразі відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами") Кримінального кодексу.
Слідчі призначають судові експертизи, а також вилучають відеозаписи з камер спостереження для встановлення обставин та механізму ДТП.
Нагадаємо, що за останні декілька днів в Україні сталася ціла низка резонансних аварій. 31 травня в Києві поліцейський автомобіль збив на нерегульованому переході підлітка на велосипеді. 2 червня у Запоріжжі громадянин Вірменії на автомобілі з єврономерами вилетів на тротуар і збив насмерть маму з дитиною. 3 червня в Одесі пенсіонерка збила на пішохідному переході молоду жінку з племінницею. Обидві померли.
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