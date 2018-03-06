Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Одесі внаслідок наїзду автомобіля загинула 3-річна дитина, ще одна жінка - у комі

Поліція затримала водія, яким виявилася 68-річна жінка
В Одесі внаслідок наїзду автомобіля загинула 3-річна дитина, ще одну жінку госпіталізовано до лікарні.
В Одесі внаслідок наїзду автомобіля загинула 3-річна дитина, ще одна жінка - у комі Фото: npu.gov.ua

"Вчора, 2 червня, о 19:15 на Тираспольському шосе автомобіль Toyota здійснив наїзд на пішоходів. Унаслідок цього загинула дитина 2015 року народження. Ще одну потерпілу (жінку) із закритою черепно-мозковою травмою у комі госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції області.

Правоохоронці з'ясували, що за кермом автомобіля перебувала 68-річна жінка.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху") Кримінального кодексу України. Жінку-водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Запоріжжі загинули 2 людини - п'ятирічна дівчинка померла в кареті швидкої, її матір - у реанімації.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 06 2018 14:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.