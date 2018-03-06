В Одесі внаслідок наїзду автомобіля загинула 3-річна дитина, ще одна жінка - у комі
"Вчора, 2 червня, о 19:15 на Тираспольському шосе автомобіль Toyota здійснив наїзд на пішоходів. Унаслідок цього загинула дитина 2015 року народження. Ще одну потерпілу (жінку) із закритою черепно-мозковою травмою у комі госпіталізовано до лікарні", - йдеться у повідомленні прес-служби поліції області.
Правоохоронці з'ясували, що за кермом автомобіля перебувала 68-річна жінка.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ("Порушення правил безпеки дорожнього руху") Кримінального кодексу України. Жінку-водія затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Запоріжжі загинули 2 людини - п'ятирічна дівчинка померла в кареті швидкої, її матір - у реанімації.
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