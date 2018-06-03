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У Києві вибрали найбільшого кота України

Вдома кота жартома називають Камазом
У Києві обрали найбільшого кота України - перемогу й титул чемпіона здобув кіт породи Мейн-кун на прізвисько Ньютон.
У Києві вибрали найбільшого кота України Фото: segodnya.ua

Обирали переможця шляхом зважування, повідомляє "Сегодня". Вага переможця – майже 12 кілограмів (11 кг 950 г).

Вдома кота жартома називають Камазом через його забарвлення та розміри.

"Ньютончик сидів спокійно, спостерігав за суддями. У червні нашому котику виповниться чотири роки. Ми придбали його у київському розпліднику... Він обожнює сухий корм, курятину, яловичину. Ньютон дуже добрий і не агресивний котик", – розповідає господиня Вікторія Попова.

Торік найбільшим котом України визнали Мейн-куна на ім'я Кекс з Дніпра. До цього переможцем вважали кота на ім'я Вуйко вагою 10 кг 450 гр.

Нагадаємо, що у британському МЗС попросили співробітників перестати годувати службового кота Пальмерстона, бо це заважає виконувати його головний обов’язок – ловити мишей.

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06 03 2018 11:55
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