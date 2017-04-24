НОВИНИУ Києві бойовикам "ДНР" виготовляли підроблені дипломи про вищу освіту.
У Києві виготовляли фальшиві дипломи для "чиновників ДНР"
Без документа про вищу освіту неможливо отримати посаду міністра окупаційної влади
Фото: novorossia.today
Контррозвідка, спільно зі слідчими Головного управління СБУ, накрила цілий "документ-сервіс", який працював на ворога. Перед візитом СБУ власник намагався спалити в туалеті речові докази. Про це повідомляє ТСН. Контррозвідники вилучили тисячі якісних підробок на гербовому папері, серед яких є свідоцтва про право власності, документи про вищу освіту і навіть дипломи кандидатів і докторів наук. Їх виготовляли для керівництва військової розвідки, керівництва безпеки бригади Привид, так званого першого заступника міністра державної безпеки "ДНР". Відрізнити ці підробки від оригіналу може тільки фахівець. У ОРДЛО після визнання Росією паспортів "ЛДНР" почалася так звана переатестація вищого керівництва. Без документа про вищу освіту неможливо отримати посаду міністра окупаційної влади - російські куратори почали перевірку місцевих ватажків. Раніше повідомлялося, що представники самопроголошених ДНР і ЛНР проставляють в особистих документах українців свої печатки, приводячи їх у непридатність.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
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