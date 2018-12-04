У Києві викрали автомобіль воротаря "Шахтаря" Пятова

Audi Q7 викрали в ніч з 10 на 11 квітня на вулиці Шолуденка

У Києві невідомі викрали автомобіль Audi Q7 воротаря збірної України з футболу і футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Андрія Пятова.

За його словами, викрали автомобіль у ніч з 10 на 11 квітня на вулиці Шолуденка, повідомляє LB.ua з посиланням на столичну поліцію.

При цьому заяву про зникнення автомобіля подав не футболіст, а інша особа.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення.

Нагадаємо, що в Києві зранку 5 грудня невідомі обстріляли з автомата автомобіль футболіста, який перебував на території підземного паркінгу.