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У Києві викрали автомобіль воротаря "Шахтаря" Пятова

Audi Q7 викрали в ніч з 10 на 11 квітня на вулиці Шолуденка
У Києві невідомі викрали автомобіль Audi Q7 воротаря збірної України з футболу і футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Андрія Пятова.
У Києві викрали автомобіль воротаря "Шахтаря" Пятова Андрій Пятов. Фото: AFP

За його словами, викрали автомобіль у ніч з 10 на 11 квітня на вулиці Шолуденка, повідомляє LB.ua з посиланням на столичну поліцію.

При цьому заяву про зникнення автомобіля подав не футболіст, а інша особа.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення.

Нагадаємо, що в Києві зранку 5 грудня невідомі обстріляли з автомата автомобіль футболіста, який перебував на території підземного паркінгу.

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12 04 2018 15:15
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