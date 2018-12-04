СПОРТ НОВИНИУ Києві невідомі викрали автомобіль Audi Q7 воротаря збірної України з футболу і футбольного клубу "Шахтар" (Донецьк) Андрія Пятова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві викрали автомобіль воротаря "Шахтаря" Пятова
Audi Q7 викрали в ніч з 10 на 11 квітня на вулиці Шолуденка
Андрій Пятов. Фото: AFP
За його словами, викрали автомобіль у ніч з 10 на 11 квітня на вулиці Шолуденка, повідомляє LB.ua з посиланням на столичну поліцію.
При цьому заяву про зникнення автомобіля подав не футболіст, а інша особа.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення.
Нагадаємо, що в Києві зранку 5 грудня невідомі обстріляли з автомата автомобіль футболіста, який перебував на території підземного паркінгу.
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