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У Києві винесли на громадське обговорення питання підвищення вартості проїзду в транспорті

Обговорення перегляду вартості проїзду у громадському транспорті Києва триватиме до 3 червня
Київська міська державна адміністрація (КМДА) винесла питання підвищення вартості проїзду у міському транспорті до 8 грн на громадське обговорення.
У Києві винесли на громадське обговорення питання підвищення вартості проїзду в транспорті Фото: ukrinform.ua

"17 травня на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва стартувало громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", - зазначається у повідомленні, розміщеному на сайті КМДА.

При цьому зауважується, що обговорення перегляду вартості проїзду у громадському транспорті Києва триватиме впродовж двох тижнів - до 3 червня.

"Думку киян вивчатимуть шляхом електронних консультацій на офіційному веб-порталі КМДА. Окрім того, передбачено зустріч із громадськістю, про час і дату якої буде повідомлено додатково", - резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, ​​тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросте до 8 гривень.

 

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18 05 2018 12:37
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