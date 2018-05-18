У Києві винесли на громадське обговорення питання підвищення вартості проїзду в транспорті
"17 травня на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва стартувало громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", - зазначається у повідомленні, розміщеному на сайті КМДА.
При цьому зауважується, що обговорення перегляду вартості проїзду у громадському транспорті Києва триватиме впродовж двох тижнів - до 3 червня.
"Думку киян вивчатимуть шляхом електронних консультацій на офіційному веб-порталі КМДА. Окрім того, передбачено зустріч із громадськістю, про час і дату якої буде повідомлено додатково", - резюмується у повідомленні.
Нагадаємо, що з 14 липня вартість проїзду в громадському транспорті Києва (метро, тролейбуси, автобуси, трамваї, фунікулер і міська електричка) виросте до 8 гривень.
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