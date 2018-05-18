У Києві винесли на громадське обговорення питання підвищення вартості проїзду в транспорті

Київська міська державна адміністрація (КМДА) винесла питання підвищення вартості проїзду у міському транспорті до 8 грн на громадське обговорення.

"17 травня на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва стартувало громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", - зазначається у повідомленні, розміщеному на сайті КМДА.

При цьому зауважується, що обговорення перегляду вартості проїзду у громадському транспорті Києва триватиме впродовж двох тижнів - до 3 червня.

"Думку киян вивчатимуть шляхом електронних консультацій на офіційному веб-порталі КМДА. Окрім того, передбачено зустріч із громадськістю, про час і дату якої буде повідомлено додатково", - резюмується у повідомленні.