У Києві запрацював найбільший в Україні центр "Паспортний сервіс"

Він функціонуватиме за принципом відкритого простору і зможе прийняти понад 1,5 тис. осіб на день

У Києві на площі Перемоги в суботу відкрився найбільший в Україні центр "Паспортний сервіс" з оформлення біометричних закордонних паспортів та ID-карток.

Паспортний сервіс розмістився на третьому поверсі універмагу "Україна" (м.Київ, площа Перемоги, 3). Його площа становить 1400 м2. Про це повідомляється на сайті ДП "Документ".

Для прийому документів, фотографування і зняття біометричних даних будуть використовуватися 27 робочих станцій. Отримати готові документи громадяни зможуть в 9 віконцях видачі.

Новий паспортний центр функціонуватиме за принципом відкритого простору і зможе прийняти понад 1,5 тис. оіб на день.

У суботу, 12 серпня, центр "Паспортний сервіс" на площі Перемоги працював у тестовому режимі з 11:00 до 15:00. Всі інші паспортні сервіси Києва 12 серпня працювали з 10:00 до 15:00.

У неділю, 13 серпня, столичні паспортні сервіси не працюють.

За інформацією ДП "Документ", новий столичний центр став 26-м у мережі "Паспортного сервісу".

Нагадаємо, у Державній міграційній службі стверджують, що виготовлення біометричних закордонних паспортів затримують через те, що ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" не встигає виготовити документи.

"Поліграфкомбінат не встигає персоналізувати усі документи, які оформлюють у підрозділах Міграційної служби та ЦНАПах. Це через аномально підвищений попит на закордонні паспорти у червні-липні, який не відповідає ані статистиці виїзду за кордон, ані статистиці оформлення паспортів за минулі роки", - повідомив речник ДМС Сергій Гунько "Українській правді".

Зазначимо, в Україні щодня оформлюється близько 21-22 тисяч біометричних паспортів.