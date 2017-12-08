У Києві запрацював найбільший в Україні центр "Паспортний сервіс"
Паспортний сервіс розмістився на третьому поверсі універмагу "Україна" (м.Київ, площа Перемоги, 3). Його площа становить 1400 м2. Про це повідомляється на сайті ДП "Документ".
Для прийому документів, фотографування і зняття біометричних даних будуть використовуватися 27 робочих станцій. Отримати готові документи громадяни зможуть в 9 віконцях видачі.
Новий паспортний центр функціонуватиме за принципом відкритого простору і зможе прийняти понад 1,5 тис. оіб на день.
У суботу, 12 серпня, центр "Паспортний сервіс" на площі Перемоги працював у тестовому режимі з 11:00 до 15:00. Всі інші паспортні сервіси Києва 12 серпня працювали з 10:00 до 15:00.
У неділю, 13 серпня, столичні паспортні сервіси не працюють.
За інформацією ДП "Документ", новий столичний центр став 26-м у мережі "Паспортного сервісу".
Нагадаємо, у Державній міграційній службі стверджують, що виготовлення біометричних закордонних паспортів затримують через те, що ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" не встигає виготовити документи.
"Поліграфкомбінат не встигає персоналізувати усі документи, які оформлюють у підрозділах Міграційної служби та ЦНАПах. Це через аномально підвищений попит на закордонні паспорти у червні-липні, який не відповідає ані статистиці виїзду за кордон, ані статистиці оформлення паспортів за минулі роки", - повідомив речник ДМС Сергій Гунько "Українській правді".
Зазначимо, в Україні щодня оформлюється близько 21-22 тисяч біометричних паспортів.
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