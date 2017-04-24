НОВИНИВиконувача обов'язків голови Дарницької районної в Києві державної адміністрації Василя Лозового затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати 2,6 млн гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві затримали голову Дарницького району за підозру у розтраті 2,6 млн грн
Йому закидають зловживання службовим становищем
Фото: odessa.net
Затримання провели органи Державної фіскальної служби. Про це йдеться на сайті мерії Києва.
"Оцінка цій ситуації може бути лише одна – кожна людина, яка порушує закон, повинна нести персональну відповідальність за всією суворістю законодавства", - заявив мер міста Віталій Кличко.
Лозовий управляє Дарницьким районом з квітня 2016 року. Загалом у керівництві місцевої адміністрації він із 2006 року.
Нагадаємо, у Києві держреєстраторів викрили в незаконному відчуженні об'єктів державної та комунальної власності, в результаті якої державі було завдано збитків на суму понад 3 млн грн.
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24 04 2017 18:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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