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У Києві затримали голову Дарницького району за підозру у розтраті 2,6 млн грн

Йому закидають зловживання службовим становищем
Виконувача обов'язків голови Дарницької районної в Києві державної адміністрації Василя Лозового затримали за підозрою у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати 2,6 млн гривень.
У Києві затримали голову Дарницького району за підозру у розтраті 2,6 млн грн Фото: odessa.net

Затримання провели органи Державної фіскальної служби. Про це йдеться на сайті мерії Києва.

"Оцінка цій ситуації може бути лише одна – кожна людина, яка порушує закон, повинна нести персональну відповідальність за всією суворістю законодавства", - заявив мер міста Віталій Кличко.

Лозовий управляє Дарницьким районом з квітня 2016 року. Загалом у керівництві місцевої адміністрації він із 2006 року.

Нагадаємо, у Києві держреєстраторів викрили в незаконному відчуженні об'єктів державної та комунальної власності, в результаті якої державі було завдано збитків на суму понад 3 млн грн.

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