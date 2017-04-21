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У Києві держреєстратори незаконно заволоділи державною нерухомістю

Збитки, завдані державі, становлять понад 3 млн гривень
У Києві держреєстраторів викрили в незаконному відчуженні об'єктів державної та комунальної власності, в результаті якої державі було завдано збитків на суму понад 3 млн грн.
У Києві держреєстратори незаконно заволоділи державною нерухомістю Фото: kyiv.gp.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Прокуратура провела 15 обшуків в офісі і в службових кабінетах працівників держпідприємства "СЕТАМ", а також у осіб, причетних до незаконних вибуттям об'єктів нерухомості комунальної і державної власності.

У ході обшуків виявлено та вилучено документи щодо незаконного заволодіння об'єктами нерухомості, документи суб'єктів господарювання, на які реєструвалося право власності, комп'ютерну техніку, з допомогою якої здійснювалися операції з нерухомістю.

Фото:kyiv.gp.gov.ua

За результатами слідчих дій державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ДП "СЕТАМ" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу.

У цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення всіх осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Нагадаємо, оперативники управління захисту економіки в Одеській області, Нацполіція і військова прокуратура Південного регіону затримали начальника одного з відділів департаменту екології Одеської держадміністрації, а також чиновників обласного управління Держспоживслужби. Чиновники вимагали гроші за видачу дозвільних документів на роботу АЗС

 

 

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21 04 2017 10:59
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