У Києві держреєстратори незаконно заволоділи державною нерухомістю
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Прокуратура провела 15 обшуків в офісі і в службових кабінетах працівників держпідприємства "СЕТАМ", а також у осіб, причетних до незаконних вибуттям об'єктів нерухомості комунальної і державної власності.
У ході обшуків виявлено та вилучено документи щодо незаконного заволодіння об'єктами нерухомості, документи суб'єктів господарювання, на які реєструвалося право власності, комп'ютерну техніку, з допомогою якої здійснювалися операції з нерухомістю.
Фото:kyiv.gp.gov.ua
За результатами слідчих дій державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень ДП "СЕТАМ" повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу.
У цей час у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії з метою встановлення всіх осіб, причетних до скоєння цього злочину.
Нагадаємо, оперативники управління захисту економіки в Одеській області, Нацполіція і військова прокуратура Південного регіону затримали начальника одного з відділів департаменту екології Одеської держадміністрації, а також чиновників обласного управління Держспоживслужби. Чиновники вимагали гроші за видачу дозвільних документів на роботу АЗС
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат