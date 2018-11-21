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У Києві затримали озброєну банду наркоторговців

Вартість вилученого "товару" за цінами "чорного" ринку становить майже мільйон гривень
У Києві викрили злочинну групу наркоділків, члени якої займалися збутом синтетичних психотропних речовин в особливо великих розмірах.
У Києві затримали озброєну банду наркоторговців Фото: npu.gov.ua

"До складу групи входило троє молодих людей віком від 24 до 26 років. Зловмисники здійснювали пошук оптових покупців наркотовару і реалізовували психотропи в особливо великих розмірах. Крім того, в їх функції входило забезпечення прикриття протиправної діяльності групи і транспортна логістика",повідомляє прес-служба Нацполіції.

У результаті проведення низки оперативних комбінацій правоохоронці вилучили у 25-річного киянина близько 1,5 тис. таблеток MDMA ("екстазі"), а також понад 300 тис. гривень, отриманих від збуту психотропних речовин.

За місцем проживання та в автотранспорті зловмисників поліцейські додатково вилучили понад тисячу одиниць "екстазі", призначених для подальшого збуту, шість листів з марками LSD. Також правоохоронці виявили два пістолети, три помпові рушниці та набої до них, шість комплектів номерних автомобільних знаків і гроші, отримані від продажу психотропів.

"Загалом у членів групи вилучено понад 2,5 тис. доз психотропних речовин. Вартість "товару" за цінами "чорного" ринку становить майже мільйон гривень", - констатували в поліції.

Всі фігуранти затримані. Їм оголошено про підозру в причетності до незаконного збуту наркозасобів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Херсоні співробітники Національної поліції затримали двох озброєних чоловіків, які виготовляли і продавали на території міста амфетамін, а також вилучили наркотиків майже на 300 тис. гривень.

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21 11 2018 22:51
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