У Києві затримали озброєну банду наркоторговців
"До складу групи входило троє молодих людей віком від 24 до 26 років. Зловмисники здійснювали пошук оптових покупців наркотовару і реалізовували психотропи в особливо великих розмірах. Крім того, в їх функції входило забезпечення прикриття протиправної діяльності групи і транспортна логістика", - повідомляє прес-служба Нацполіції.
У результаті проведення низки оперативних комбінацій правоохоронці вилучили у 25-річного киянина близько 1,5 тис. таблеток MDMA ("екстазі"), а також понад 300 тис. гривень, отриманих від збуту психотропних речовин.
За місцем проживання та в автотранспорті зловмисників поліцейські додатково вилучили понад тисячу одиниць "екстазі", призначених для подальшого збуту, шість листів з марками LSD. Також правоохоронці виявили два пістолети, три помпові рушниці та набої до них, шість комплектів номерних автомобільних знаків і гроші, отримані від продажу психотропів.
"Загалом у членів групи вилучено понад 2,5 тис. доз психотропних речовин. Вартість "товару" за цінами "чорного" ринку становить майже мільйон гривень", - констатували в поліції.
Всі фігуранти затримані. Їм оголошено про підозру в причетності до незаконного збуту наркозасобів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що в Херсоні співробітники Національної поліції затримали двох озброєних чоловіків, які виготовляли і продавали на території міста амфетамін, а також вилучили наркотиків майже на 300 тис. гривень.
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