Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві злива затопила вулиці, - ФОТО

Жителі Оболоні відзначили проблеми зі стоком води в районі станції метро Героїв Дніпра
До вечора четверга, 27 липня, в Києві пройшла потужна злива зі шквальним вітром, що досягав 25-28 м/с.
У Києві злива затопила вулиці, - ФОТО Фото: facebook.com/Andr.Shmatko

Користувачі соцмереж діляться фотографіями з наслідками негоди в столиці.

Сильний вітер з дощами пронісся також по Київській області. Так в Борисполі вітер зірвав дах на одному з житлових будинків.

Жителі Оболоні відзначили проблеми зі стоком води в районі станції метро Героїв Дніпра. Також в спальному мікрорайоні повалило дерева.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, у Львові сильний порив вітру під час грози зірвав дах однієї з багатоповерхівок.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2017 20:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.