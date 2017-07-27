У Києві злива затопила вулиці, - ФОТО

Жителі Оболоні відзначили проблеми зі стоком води в районі станції метро Героїв Дніпра

До вечора четверга, 27 липня, в Києві пройшла потужна злива зі шквальним вітром, що досягав 25-28 м/с.

Користувачі соцмереж діляться фотографіями з наслідками негоди в столиці.

Сильний вітер з дощами пронісся також по Київській області. Так в Борисполі вітер зірвав дах на одному з житлових будинків.

Жителі Оболоні відзначили проблеми зі стоком води в районі станції метро Героїв Дніпра. Також в спальному мікрорайоні повалило дерева.

Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, у Львові сильний порив вітру під час грози зірвав дах однієї з багатоповерхівок.