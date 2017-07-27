CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДо вечора четверга, 27 липня, в Києві пройшла потужна злива зі шквальним вітром, що досягав 25-28 м/с.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Києві злива затопила вулиці, - ФОТО
Жителі Оболоні відзначили проблеми зі стоком води в районі станції метро Героїв Дніпра
Фото: facebook.com/Andr.Shmatko
Користувачі соцмереж діляться фотографіями з наслідками негоди в столиці.
Сильний вітер з дощами пронісся також по Київській області. Так в Борисполі вітер зірвав дах на одному з житлових будинків.
Жителі Оболоні відзначили проблеми зі стоком води в районі станції метро Героїв Дніпра. Також в спальному мікрорайоні повалило дерева.
Нагадаємо, у п'ятницю, 21 липня, у Львові сильний порив вітру під час грози зірвав дах однієї з багатоповерхівок.
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27 07 2017 20:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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