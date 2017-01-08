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У Київській облдержадміністрації провели обшуки

Прокуратура запідозрила посадовців КОДА в корупції
У вівторок, 1 серпня, у приміщеннях управління інфраструктури Київської обласної державної адміністрації пройшли обшуки в рамках розслідування корупційних дій посадових осіб КОДА.
У Київській облдержадміністрації провели обшуки Фото: з вільних джерел

За даними слідства, чиновники управління інфраструктури КОДА протягом 2015-2016 років розробили корупційну схему видачі дозвільних документів на право обслуговування низки приміських автобусних маршрутів, - повідомили в обласній прокуратурі.

У результаті у тендері перемогли підконтрольні посадовцям перевізники та афілійовані із ними структури, які фактично не відповідали кваліфікаційним вимогам конкурсу.

Окрім обшуків в КОДА, слідчі дії пройшли за місцем проживання фігурантів кримінальної справи.

Нагадаємо, Служба безпеки України проводить обшуки в приміщенні міської ради Запоріжжя.

 
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