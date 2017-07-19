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У київському ЖЕКу чоловіку вистрілили в голову та забрали 200 тис грн

Коли грабіжники покидали місце злочину, то ледь не в'їхали в автівку із мамою та дитиною
У середу, 19 липня, у Києві в ЖЕКу троє невідомих пограбували чоловіка, зробивши декілька пострілів йому в голову.
У київському ЖЕКу чоловіку вистрілили в голову та забрали 200 тис грн Фото: Київ Оперативний

"Сьогодні вдень, приблизно о 14:00, сталася надзвичайна подія у Подільському ЖЕКу №710, що на М. Гречко, 10В: троє невідомих напали на чоловіка, здійснили 4 постріли з невстановленої зброї в область голови. Потерпілий живий, медики надали допомогу на місці", – повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook.

Потерпілого госпіталізували. За попередніми даними, у нього забрали 200 000 гривен. Повідомляється, що грабіжники втекли на автомобілі і коли покидали місце злочину ледь не в'їхали в автівку із мамою та дитиною.

На місці наразі працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що в Києві п'яний військовослужбовець влаштував стрілянину у дворі житлового будинку на Оболоні.

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19 07 2017 18:16
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