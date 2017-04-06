У Кишиневі намагаються вирішити проблеми з вивезенням сміття, – ФОТО, ВІДЕО
Кризова ситуація з вивезенням сміття з Кишинева виникла у зв'язку з тим, що жителі одного з довколишніх сіл заблокували трасу, що веде до міського сміттєзвалища, повідомляє Укрінформ.
"Люди протестують, бо їм багато наобіцяли, а нічого з обіцяного не було виконано. Владі необхідно було запропонувати реальні проекти, які можуть бути виконані в розумні терміни", – зазначив прем'єр на екстреному засіданні уряду.
Прем'єр доручив членам робочої групи в найближчі дні представити конкретний план дій щодо вирішення сміттєвої проблеми в столиці.
Кілька днів тому жителі села Бубуєчі, де розташоване міське сміттєзвалище, вийшли на акцію протесту, заблокувавши в'їзд сміттєвозів на звалище.
Протест, за словами мера села, був організований у зв'язку з тим, що на початку весни муніципальна влада пообіцяла жителям села протягом 45 днів знайти інше місце для звалища, бо воно розташоване поруч з селом, проте обіцянку керівництво міста так і не виконало.
Нагадаємо, у Львові станом на 4 червня сміття не вивезено з 367 контейнерних майданчиків.
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