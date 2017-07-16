У Китаї пожежа забрала життя 22 людей

На сході Китаю в результаті пожежі в житловому будинку загинули 22 людини, три людини постраждали.

Пожежа сталася в населеному пункті Юйшань провінції Цзянсу. Зазначено, що вогонь спалахнув в двоповерховому житловому будинку вранці в неділю, 16 липня. Після розбору завалів, пожежники виявили тіла 22 людей. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Xinhua.

Зараз з'ясовуються причини займання.

Як повідомляв iPress.ua, у провінції Цзілінь, розташованої на північному сході Китаю, проливні дощі призвели до загибелі восьми людей, ще одна людина пропала без вісті.