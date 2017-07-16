CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа сході Китаю в результаті пожежі в житловому будинку загинули 22 людини, три людини постраждали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї пожежа забрала життя 22 людей
Вогонь спалахнув в двоповерховому житловому будинку
Фото: @XHNews
Пожежа сталася в населеному пункті Юйшань провінції Цзянсу. Зазначено, що вогонь спалахнув в двоповерховому житловому будинку вранці в неділю, 16 липня. Після розбору завалів, пожежники виявили тіла 22 людей. Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Xinhua.
Зараз з'ясовуються причини займання.
Як повідомляв iPress.ua, у провінції Цзілінь, розташованої на північному сході Китаю, проливні дощі призвели до загибелі восьми людей, ще одна людина пропала без вісті.
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