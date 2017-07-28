У Китаї стратять чоловіка, який вбив 19 осіб

Суд в південно-західному Китаї засудив в п'ятницю до страти чоловіка, який вбив киркою 19 осіб, у тому числі своїх батьків та декількох інших родичів.

Прокурор народного суду провінції Цюйцзин провінції Юньнань заявив, що Ян Цинпей, 27-річний робітник з села Йема, визнав себе винним і не буде оскаржувати вирок, інформує Associated press.

Суд встановив, що Ян убив своїх батьків киркою у вересні минулого року після того, як вони лаяли його за участь в азартних іграх в столиці провінції. Ян зізнався, що вбив крім них ще 17 осіб, включаючи родичів і сусідів, так як намагався приховати сліди злочину.

Китайські ЗМІ широко висвітлювали розслідування одного з найбільш кривавих масових вбивств в останні роки в країні.

Оголошуючи смертний вирок, суд визнав, що Ян проявив "гарне ставлення" під час кримінального процесу, але воно не може переважити "мерзенні обставини і особливо жорстокий метод вбивства".

Ян приніс вибачення родичам загиблих під час суду. Наймолодшій жертві було 3 роки, найстаршій - 72.

Після початку поліцією розслідування Ян був затриманий протягом дня.

Нагадаємо, що Каїрський кримінальний суд 22 липня засудив до страти 28 осіб за вбивство генпрокурора Єгипту в 2015 році.