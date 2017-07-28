У Китаї стратять чоловіка, який вбив 19 осіб
Прокурор народного суду провінції Цюйцзин провінції Юньнань заявив, що Ян Цинпей, 27-річний робітник з села Йема, визнав себе винним і не буде оскаржувати вирок, інформує Associated press.
Суд встановив, що Ян убив своїх батьків киркою у вересні минулого року після того, як вони лаяли його за участь в азартних іграх в столиці провінції. Ян зізнався, що вбив крім них ще 17 осіб, включаючи родичів і сусідів, так як намагався приховати сліди злочину.
Китайські ЗМІ широко висвітлювали розслідування одного з найбільш кривавих масових вбивств в останні роки в країні.
Оголошуючи смертний вирок, суд визнав, що Ян проявив "гарне ставлення" під час кримінального процесу, але воно не може переважити "мерзенні обставини і особливо жорстокий метод вбивства".
Ян приніс вибачення родичам загиблих під час суду. Наймолодшій жертві було 3 роки, найстаршій - 72.
Після початку поліцією розслідування Ян був затриманий протягом дня.
Нагадаємо, що Каїрський кримінальний суд 22 липня засудив до страти 28 осіб за вбивство генпрокурора Єгипту в 2015 році.
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