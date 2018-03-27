НОВИНИАвтоконцерн Ford і компанія Alibaba встановили в китайській провінції Гуанчжоу гігантський торговий автомат з продажу автомобілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї відкрили гігантський торговий автомат з продажу автомобілів
Конструкцію створили Ford і Alibaba
Фото: techcrunch.com
Автомат, що має вигляд семиповерхової металевої вертикальної парковки, назвали Super Test-Drive Center, пише Techcrunch.
За задумом авторів клієнти повинні вибрати вподобану їм машину через спеціальний додаток Tmail, після чого до них на підйомнику спуститься автомобіль.
Фото: techcrunch.com
Крім того, компанії надали відвідувачам можливість триденного тест-драйву.
Нагадаємо, що кросовер Volvo XC40 став переможцем конкурсу "Європейський автомобіль року".
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27 03 2018 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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