У Китаї відкрили гігантський торговий автомат з продажу автомобілів

Автоконцерн Ford і компанія Alibaba встановили в китайській провінції Гуанчжоу гігантський торговий автомат з продажу автомобілів.

Автомат, що має вигляд семиповерхової металевої вертикальної парковки, назвали Super Test-Drive Center, пише Techcrunch.

За задумом авторів клієнти повинні вибрати вподобану їм машину через спеціальний додаток Tmail, після чого до них на підйомнику спуститься автомобіль.



Фото: techcrunch.com

Крім того, компанії надали відвідувачам можливість триденного тест-драйву.

Нагадаємо, що кросовер Volvo XC40 став переможцем конкурсу "Європейський автомобіль року".