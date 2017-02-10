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У Лас-Вегасі на музичному фестивалі відбулася стрілянина, є жертви, - ОНОВЛЕНО

Загинули дві людини, ще 24 поранені
Очевидці повідомили про стрілянину, що сталася під час фестивалю кантрі поруч з казино Mandalay Bay в Лас-Вегасі. Поліція підтвердила факт інциденту, але поки не повідомляє ніяких подробиць.
У Лас-Вегасі на музичному фестивалі відбулася стрілянина, є жертви, - ОНОВЛЕНО Фото: GETTY IMAGES

Загинули як мінімум дві людини, ще 24 постраждали. На фотографіях з місця подій, що з'явилися в соціальних мережах і фотобанках, видно людей, які лежать на землі в крові, - повідомляє Reuters.

Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців стверджують, що стрілянина була інтенсивною. "Кулі літали всюди", - наводять вони слова одного зі свідків події.

Також надходить інформація, що нападник один і що зараз він стріляє по поліцейським машинам з 32-го поверху готелю поряд з казино, але офіційно це не підтверджено. Поруч з казино розбитий оперативний штаб і проводиться поліцейська спецоперація.

Поліція попросила не транслювати в мережі і в ефірі її переміщення, щоб не розкрити стрілку позиції спецназу. На час операції тимчасово призупинив роботу аеропорт Лас-Вегаса.

Оновлення: Поліція Лас-Вегаса повідомила про нейтралізацію одного з підозрюваних у стрілянині біля готельного комплексу Мандалай-Бей на півдні міста.

Поліцейські також ще раз закликали не наближатися до місця події.

Крім того, аеропорт Лас-Веса повідомив, що в зв'язку зі стріляниною кілька рейсів були перенаправлені в інші міста.

Нагадаємо, на півночі Франції на залізничній станції в департаменті Уаз невідомі застрелили чотирьох осіб, у тому числі двох дітей віком 3-ьох і 5-ти років.
 
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02 10 2017 11:05
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