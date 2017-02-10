У Лас-Вегасі на музичному фестивалі відбулася стрілянина, є жертви, - ОНОВЛЕНО
Загинули як мінімум дві людини, ще 24 постраждали. На фотографіях з місця подій, що з'явилися в соціальних мережах і фотобанках, видно людей, які лежать на землі в крові, - повідомляє Reuters.
Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців стверджують, що стрілянина була інтенсивною. "Кулі літали всюди", - наводять вони слова одного зі свідків події.
Також надходить інформація, що нападник один і що зараз він стріляє по поліцейським машинам з 32-го поверху готелю поряд з казино, але офіційно це не підтверджено. Поруч з казино розбитий оперативний штаб і проводиться поліцейська спецоперація.
Поліція попросила не транслювати в мережі і в ефірі її переміщення, щоб не розкрити стрілку позиції спецназу. На час операції тимчасово призупинив роботу аеропорт Лас-Вегаса.
Оновлення: Поліція Лас-Вегаса повідомила про нейтралізацію одного з підозрюваних у стрілянині біля готельного комплексу Мандалай-Бей на півдні міста.
Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time.— LVMPD (@LVMPD) 2 жовтня 2017 р.
Поліцейські також ще раз закликали не наближатися до місця події.
Крім того, аеропорт Лас-Веса повідомив, що в зв'язку зі стріляниною кілька рейсів були перенаправлені в інші міста.
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