У Лас-Вегасі на музичному фестивалі відбулася стрілянина, є жертви, - ОНОВЛЕНО

Загинули як мінімум дві людини, ще 24 постраждали. На фотографіях з місця подій, що з'явилися в соціальних мережах і фотобанках, видно людей, які лежать на землі в крові, - повідомляє Reuters.

Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців стверджують, що стрілянина була інтенсивною. "Кулі літали всюди", - наводять вони слова одного зі свідків події.

Також надходить інформація, що нападник один і що зараз він стріляє по поліцейським машинам з 32-го поверху готелю поряд з казино, але офіційно це не підтверджено. Поруч з казино розбитий оперативний штаб і проводиться поліцейська спецоперація.

Поліція попросила не транслювати в мережі і в ефірі її переміщення, щоб не розкрити стрілку позиції спецназу. На час операції тимчасово призупинив роботу аеропорт Лас-Вегаса.

Оновлення: Поліція Лас-Вегаса повідомила про нейтралізацію одного з підозрюваних у стрілянині біля готельного комплексу Мандалай-Бей на півдні міста.

Confirming that one suspect is down. This is an active investigation. Again, please do not head down to the Strip at this time.