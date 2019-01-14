У Латвії конфіскували найбільшу в історії партію кокаїну на 1 млрд євро

Латвійські правоохоронці конфіскували 2 тонни кокаїну вартістю близько мільярда євро – це найбільша партія, вилучена коли-небудь у балтійській країні.

Кокаїн вилучили у Кокнесському краї в рамках поліцейської операції TNT, яку провели 8 січня, повідомляє Delfi.

В операції були задіяні співробітники поліції Латвії і Копенгагенської філії Агентства з боротьби з наркотиками США. В рамках операції затримали п'ятьох громадян Латвії.

Партія кокаїну походить з Еквадору. Наркотики були заховані у ящиках з-під бананів. Під час операції поліція вилучила 2 199 брикетів з логотипами Dolphin, Bad Boys, Gold і TNT, що еквіваклентно 2 тоннам гідрохлориду кокаїну.

Начальник Держполіції Латвії Інтс Кюзіс зазначив, що Латвія у цій схемі використовувалися як транзитна держава. За його словами, з Латвії кокаїн зазвичай переправляють або в Скандинавію, або в Росію.

Додамо, що парламент Таїланду змінив закон про наркотичні речовини і дозволив використання марихуани в медичних цілях.