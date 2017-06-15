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У Латвії остаточно заборонили використовувати тварин в цирках

Включно з народженими в неволі
У Латвії сейм в четвер 15 червня о остаточному читанні затвердив поправки, які забороняють використовувати в циркових виставах диких тварин, хоча відповідальна комісія раніше схвалила інше формулювання.
У Латвії остаточно заборонили використовувати тварин в цирках У донецькому цирку. 1988 рік. (Bruno Barbey)

Розглядаючи зміни в законі про захист тварин в остаточному читанні, парламент більшістю голосів не підтримав пропозицію економічній комісії дозволити використовувати в цирку тварин зі спеціально складеного списку. Про це повідомляє видання Delfi.

Таким чином, Сейм не став міняти схвалену в першому читанні редакцію поправок, які забороняють використовувати в цирку будь-яких диких тварин, включно з народженими в неволі.

Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів України підтримало ідею заборони використання диких тварин у цирках.

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15 06 2017 16:45
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