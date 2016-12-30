Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

В українських цирках заборонять використання диких тварин

Живих створінь більше не дресируватимуть для видовищних шоу
Міністерство екології та природних ресурсів України підтримало ідею заборони використання диких тварин у цирках.
В українських цирках заборонять використання диких тварин У донецькому цирку. 1988 рік. (Bruno Barbey)

Про це повідомляє ініціатива щодо заборони використання тварин в цирках України UA Animals у  Facebook.

Циркові вистави за участю диких тварин можуть заборонити уже найближчим часом, а живих створінь більше не дресируватимуть для видовищних шоу.

Нагадаємо, що Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроект щодо використання тварин у пересувних цирках (№ 5283).

Також у вересні Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував парламенту заборонити фотографувати диких тварин у містахі населених пунктах, окрім зоопарків, дельфінаріїв, цирків і виставок.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 12 2016 18:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відставки 2016: Реформували та не виреформували

Відставки 2016: Реформували та не виреформували

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.