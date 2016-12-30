В українських цирках заборонять використання диких тварин

Живих створінь більше не дресируватимуть для видовищних шоу

Міністерство екології та природних ресурсів України підтримало ідею заборони використання диких тварин у цирках.

У донецькому цирку. 1988 рік. (Bruno Barbey)

Про це повідомляє ініціатива щодо заборони використання тварин в цирках України UA Animals у Facebook.

Циркові вистави за участю диких тварин можуть заборонити уже найближчим часом, а живих створінь більше не дресируватимуть для видовищних шоу.

Нагадаємо, що Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроект щодо використання тварин у пересувних цирках (№ 5283).

Також у вересні Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи рекомендував парламенту заборонити фотографувати диких тварин у містахі населених пунктах, окрім зоопарків, дельфінаріїв, цирків і виставок.