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Український кліматичний фонд може почати роботу у 2023 році - міністр

Попереду велика робота з конструювання та моделювання Українського кліматичного фонду, а також у частині ухвалення законопроєкту, який затвердить цей фонд
Український кліматичний фонд, який наразі розробляє Мінекології, може почати роботу на початку 2023 року.
Український кліматичний фонд може почати роботу у 2023 році - міністр Роман Абрамовський. Фото: vlada.io

Про це у коментарі проєкту агентства "Інтерфакс-Україна" Green Deal заявив міністр екології Роман Абрамовський, пише "Економічна правда".

"У будь-якому разі цей фонд може бути запущений на початку 2023 року, тому що будь-які бюджетні документи, які передбачають зміни дохідної і видаткової частин бюджету, подаються до 1 липня", - пояснив міністр.

За його словами, попереду велика робота з конструювання та моделювання Українського кліматичного фонду, а також у частині ухвалення законопроєкту, який затвердить цей фонд.

"Тим не менш, я вважаю, що це об'єктивно можливо. Одне з головних завдань на цьому етапі - заручитися підтримкою міжнародних фінансових організацій, які зможуть бути інвесторами в рамках фонду і мультиплікувати ефект від надходження екоподатків. Іншого шляху немає", - вважає він.

За словами міністра, в міністерстві вже ведуть переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку та Світовим банком.

Абрамовський також зазначив, що на момент запуску у фонді буде близько 8 млрд грн власних коштів, одержаних за рахунок надходжень від податку на викиди СО2 та інших екоподатків.

Нагадаємо, що у Києві відбувся Кліматичний марш, учасники якого вимагали від влади виділяти більше коштів на боротьбу зі змінами клімату. До акції долучилися понад 30 громадських організацій та більше ніж десять міст України. Її підтримали навіть в Антарктиді.

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27 09 2021 16:51
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