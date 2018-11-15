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У Латвії затримали банкіра, який привласнив в Україні майже 300 мільйонів

Наразі Нацполіція готує матеріли щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра
За запитом української сторони правоохоронні органи Латвії затримали президента - одного з власників ПАТ "Міський комерційний банк" Рейніса Тумовса.
У Латвії затримали банкіра, який привласнив в Україні майже 300 мільйонів Фото:espreso.tv

"На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік", -  повідомляє прес-служба поліції.

У 2017 році керівників CityCommerce Bank було оголошено у міжнародний розшук.

Також правоохоронці встановили, що голова правління банківської установи отримав громадянство РФ і виїхав до окупованого Криму.

Наразі Нацполіція готує матеріли щодо екстрадиції затриманого у Латвії банкіра.

Зокрема, президент та голова правління CityCommerce Bank через підконтрольні їм комерційні структури вивели майже 300 мільйонів гривень активів банку.

Так, у 2013-2014 рр. посадовці видали кредити фіктивним фірмам під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.

Посадовцям було повідомлено про підозру: президенту -  одному за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ККУ, а голові правління за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (фіктивне підприємство) ККУ.

Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив строк ліквідації ПАТ "Міський Комерційний банк" до 19 березня 2019 року включно.

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15 11 2018 16:21
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