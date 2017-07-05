У Лук'янівському СІЗО горів корпус для неповнолітніх з VIP-камерами, - ВІДЕО
На кількох відеороликах, знятих на місці події, чути як ув'язнені кричать "амністія", - повідомив у Facebook "Національний центр правозахисту".
У СІЗО повідомили, що жертв і постраждалих, а також випадків втеч, в результаті НП немає. Причини пожежі невідомі.
Фото: facebook.com/KyivOperativ/
Як передає телеканал "112 Україна", горіло 60 км. метрів даху будівлі, наразі пожежу локалізовано, триває лише тління окремих осередків загоряння.
Фото: facebook.com/KyivOperativ/
"Пожежу в будівлі Лук'янівського СІЗО локалізовано. Зараз триває тління окремих вогнищ... Перекриття дороги на ділянці вулиці Дегтярівської (від ділянки Дегтярівська,14) знято, оскільки більше спецтехніки для гасіння пожежі заїжджати не буде", - йдеться в повідомленні з посиланням на патрульних поліцейських.
Нагадаємо, Міністерство юстиції планує продати Лук'янівське СІЗО на засадах державно-приватного партнерства.
Згодом, стало відомо, що Міністерство юстиції віддасть у приватні руки не тільки приміщення Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві, а й Львівський СІЗО.
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