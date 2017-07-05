У Лук'янівському СІЗО горів корпус для неповнолітніх з VIP-камерами, - ВІДЕО За попередньою інформацією, жертв і можливих втеч не було

У ніч на неділю, 7 травня, в корпусі для неповнолітніх Лук'янівського слідчого ізолятора, який використовується як VIP-корпус, сталася пожежа.

Фото: facebook.com/KyivOperativ/

На кількох відеороликах, знятих на місці події, чути як ув'язнені кричать "амністія", - повідомив у Facebook "Національний центр правозахисту". У СІЗО повідомили, що жертв і постраждалих, а також випадків втеч, в результаті НП немає. Причини пожежі невідомі. Фото: facebook.com/KyivOperativ/ Як передає телеканал "112 Україна", горіло 60 км. метрів даху будівлі, наразі пожежу локалізовано, триває лише тління окремих осередків загоряння. Фото: facebook.com/KyivOperativ/ "Пожежу в будівлі Лук'янівського СІЗО локалізовано. Зараз триває тління окремих вогнищ... Перекриття дороги на ділянці вулиці Дегтярівської (від ділянки Дегтярівська,14) знято, оскільки більше спецтехніки для гасіння пожежі заїжджати не буде", - йдеться в повідомленні з посиланням на патрульних поліцейських. Нагадаємо, Міністерство юстиції планує продати Лук'янівське СІЗО на засадах державно-приватного партнерства. Згодом, стало відомо, що Міністерство юстиції віддасть у приватні руки не тільки приміщення Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві, а й Львівський СІЗО.

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