У Львові чоловік відкрив стрілянину біля нічого клубу
Повідомлення про те, що на вул. Джерельній невідомий вистрілив у чоловіка, надійшло до поліції у ніч проти 8 квітня.
На місці події інспектори виявили пораненого 30-річного чоловіка, який лежав на землі. Патрульні одразу викликали "швидку" і надали першу домедичну допомогу потерпілому. Медики госпіталізували чоловіка. За словами лікарів, травми на стегні, ймовірно, нанесено ножем. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Львова на сторінці у Facebook.
За словами очевидця, четверо невідомих унаслідок конфлікту завдали лежачому чоловіку тілесних ушкоджень, а потім здійснили кілька пострілів і повернулися до нічного клубу за тією ж адресою.
Разом зі свідком інспектори патрульної поліції, не зволікаючи, пішли в пошуках підозрюваних. У клубі виявили чотирьох осіб, на яких вказав заявник, а саме: двох чоловіків 30 років, а також 32 і 38 років, і жінку. Свідок повідомив, що саме 38-річний чоловік завдав потерпілому тілесних ушкоджень та здійснив постріли. Чоловіка затримали.
Неподалік від місця події поліцейські знайшли предмет, схожий на зброю, з якої, ймовірно, здійснили постріли. На місці працювали слідчі та експерти. Патрульні доставили затриманих до Галицького відділку поліції.
Нагадаємо, минулого тижня в місті Дубно Рівненської області застрелили адвоката Віту Шаблій, яка на минулих виборах балотувалася на посаду міського голови від партії "Свобода".
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