У Львові депутатка міськради від "Свободи" привітала Гітлера з днем народження
Фото Адольфа Гітлера з привітанням до дня народження, яке поширила Батюк, опублікувала 27-річна Іванка Біла-Кондратьєва з Кривого Рогу. У її профілі також зазначено, що вона працює у ВО "Свобода", інформує "Zaxid.NET".
28-річна вчителька історії і заступниця директора львівської школи №100 з виховної роботи Мар’яна Батюк стала депутатом Львівської міськради у 2015 році від партії ВО "Свобода". У ролі депутата найбільше запам'яталася інціативою вивішування червоно-чорного прапора ОУН-УПА на вежі львівської Ратуші і на флагштоку на Високому замку, однак депутати міськради її не підтримали. Ця ж депутатка нещодавно зареєструвала проект ухвали Львівської міськради про заборону виконання пісень російською мовою, однак чи розглядатимуть цей проект ухвали на найближчих засіданнях сесії ЛМР депутати, наразі не відомо.
Директор школи №100 Василь Титар у коментарі ZAXID.NET повідомив, що проведе профілактичну бесіду з Мар’яною Батюк стосовно поширеного нею допису.
"Я вважаю, що це неприпустимо, якщо людина пише щось, що суперечить політиці держави і певним міжнародним нормам", - сказав він.
Нагадаємо, що у 2004 році засновану на початку 90-их Соціал-національну партію України (СНПУ) було перейменовано у ВО "Свобода".
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