У Маріуполі готувався "антивоєнний" мітинг напередодні Дня Небесної Сотні, - СБУ

Співробітники Служби безпеки України попередили у Маріуполі фейкові акції, які російські спецслужби планували організувати напередодні Дня Небесної Сотні.

Правоохоронці встановили, що мешканець Донецька за завданням кураторів з РФ замовив у Маріуполі друк та розповсюдження п’ятнадцяти тисяч агітаційних листівок. Чоловік виявився заступником псевдогромадського сепаратистського утворення "Молодая Республика".

"Вони містили заклики до місцевих жителів вийти на так званий "антивоєнний мітинг" та припинити "падіння країни у фінансову прірву", - розповів заступник Голови СБУ Віктор Кононенко.

За інформацією спецслужби, аналогічний захід паралельно планувалося провести і у тимчасово окупованому Донецьку, що мало символізувати "єдність народу Донбасу". Співробітники СБУ встановили, що організатором акції є активіст проросійського громадського об’єднання "Изменим мир вместе", який неодноразово брав участь у замовних акціях, зокрема у грудні 2016 року під посольством США. Для підготовки фейкової акції організатор орендував сцену для проведення мітингу, замовив рекламу на місцевих Інтернет-сайтах та радіостанціях, винайняв декілька місцевих творчих колективів. "Він навіть намагався залучити до проведення заходу відомих в Україні патріотичних блогерів", ‒ заявив Кононенко. Нагадаємо, 22 лютого, Нацгвардія України пройшла на параді в Кривому Розі з червоними прапорами.

Правоохоронці встановили, що мешканець Донецька за завданням кураторів з РФ замовив у Маріуполі друк та розповсюдження п’ятнадцяти тисяч агітаційних листівок. Чоловік виявився заступником псевдогромадського сепаратистського утворення "Молодая Республика".