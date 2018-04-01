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У Маріуполі жінка влаштувала стрілянину по вікнах житлового будинку

У зловмисниці під час затримання знайшли пістолет та набої до нього
У Маріуполі патрульні затримали жінку, яка стріляла по вікнах житлового будинку.
У Маріуполі жінка влаштувала стрілянину по вікнах житлового будинку Фото: facebook.com/MariupolPolice

"О 10:00 екіпаж отримав повідомлення про стрілянину, в якому йшлося, що невідома жінка стріляє по вікнах із пневматичної зброї. Коли поліція прибула на місце, заявниця показала розтрощені вікна, в хаті перебували налякані діти", – повідомляє прес-центр поліції в Донецькій області.

Фото: facebook.com/MariupolPolice

У ході розшукових дій схожу за описом жінку побачили в маршрутному таксі. Нею виявилася 30-річна жителька міста.

Під час поверхневої перевірки в неї знайшли пістолет та набої до нього. Жінку передали слідчим Приморського відділку поліції.

Фото: facebook.com/MariupolPolice

Нагадаємо, Жовтневий районний суд Маріуполя 28 грудня засудив до 6 років і 9 місяців позбавлення волі жителя міста Олександра Фоменка, який 1 червня 2014 року проголосив себе "народним мером". Його визнали винним у сепаратизмі (ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу), повідомляють у судовому реєстрі.

 
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04 01 2018 20:00
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