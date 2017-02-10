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У МЕРТ прогнозують зростання комунальних тарифів у 2018 році на 20%

У 2020 році зростання тарифів на газ і електроенергію може скласти 10%, на гарячу воду і опалення - 19%
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі прогнозують зростання комунальних тарифів у 2018 році на 20%.
У МЕРТ прогнозують зростання комунальних тарифів у 2018 році на 20% Фото: news.pn

В основі консенсус-прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі закладено сценарій, який передбачає зростання в 2018 році тарифів на газ на 19%, на опалення, гарячу воду та електроенергію - на 20%, повідомляє прес-служба відомства.

При цьому в 2019 році можливе зростання тарифів на природний газ складе 12,5%, на гарячу воду, опалення та електроенергію - на 17,5%.

У 2020 році зростання тарифів на газ і електроенергію може скласти 10%, на гарячу воду і опалення - 19%.

Нагадаємо, що Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий порядок формування тарифів на централізоване водопостачання за принципом стимулюючого регулювання.

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02 10 2017 19:14
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