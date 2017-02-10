CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міністерстві економічного розвитку і торгівлі прогнозують зростання комунальних тарифів у 2018 році на 20%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МЕРТ прогнозують зростання комунальних тарифів у 2018 році на 20%
У 2020 році зростання тарифів на газ і електроенергію може скласти 10%, на гарячу воду і опалення - 19%
Фото: news.pn
В основі консенсус-прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі закладено сценарій, який передбачає зростання в 2018 році тарифів на газ на 19%, на опалення, гарячу воду та електроенергію - на 20%, повідомляє прес-служба відомства.
При цьому в 2019 році можливе зростання тарифів на природний газ складе 12,5%, на гарячу воду, опалення та електроенергію - на 17,5%.
У 2020 році зростання тарифів на газ і електроенергію може скласти 10%, на гарячу воду і опалення - 19%.
Нагадаємо, що Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий порядок формування тарифів на централізоване водопостачання за принципом стимулюючого регулювання.
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02 10 2017 19:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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