У МЕРТ прогнозують зростання комунальних тарифів у 2018 році на 20%

У 2020 році зростання тарифів на газ і електроенергію може скласти 10%, на гарячу воду і опалення - 19%

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі прогнозують зростання комунальних тарифів у 2018 році на 20%.

В основі консенсус-прогнозу Міністерства економічного розвитку і торгівлі закладено сценарій, який передбачає зростання в 2018 році тарифів на газ на 19%, на опалення, гарячу воду та електроенергію - на 20%, повідомляє прес-служба відомства.

При цьому в 2019 році можливе зростання тарифів на природний газ складе 12,5%, на гарячу воду, опалення та електроенергію - на 17,5%.

У 2020 році зростання тарифів на газ і електроенергію може скласти 10%, на гарячу воду і опалення - 19%.

Нагадаємо, що Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила новий порядок формування тарифів на централізоване водопостачання за принципом стимулюючого регулювання.