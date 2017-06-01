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У Мін'юсті заявили про намір відкрити магазини в тюрмах

За грошові кошти, перераховані на карти, засуджені зможуть купувати продукти в тюремних магазинах
Міністерство юстиції має намір почати розміщення магазинів у в'язницях цього року.
У Мін Фото: obozrevatel.com

Про це заступник міністра юстиції пенітенціарної системи Денис Чернишов заявив в ефірі "5 каналу".

"У цьому році ми будемо маленькі магазинчики запускати. Зараз з (торговими, - ред.) мережами ведемо переговори. У поточному році ми почнемо реалізовувати запуск магазинчиків у (пенітенціарній, - ред.) системі", - повідомив він.

Чернишов також повідомив, що ув'язненим будуть видані зарплатні банківські картки, на які будуть надходити кошти за виконувану ними роботу.

За грошові кошти, перераховані на карти, засуджені зможуть купувати продукти в тюремних магазинах.

Заступник міністра юстиції назвав ці нововведення одним з аспектів реформи пенітенціарної системи. За його прогнозами, реформа буде тривати 5-7 років.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та реалізації прав засуджених.

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06 01 2017 07:37
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