У Москві розпочався мітинг "За вільну Росію без репресій і свавілля"

За попередньою інформацією, станом на 13:00 у мітингу брали участь близько 500 осіб

У Москві на проспекті Сахарова проходить акція "За вільну Росію без репресій і свавілля".

Узгоджена з владою акція почалася о 13:00. Організатори подавали заявку на мітинг за участю 10 000 чоловік, повідомляє "Радіо Свобода".

Деякі учасники тримають в руках плакати із закликом до звільнення режисера Олега Сенцова.



Фото: Дождь

За інформацією видння "Дождь", станом на 13:00 у мітингу брали участь близько 500 осіб.

За словами одного з організаторів, російського правозахисника Льва Пономарьова, мета акції – "звернути увагу суспільства на катастрофічну ситуацію в країні з порушенням основних прав і свобод громадян".



Фото: Дождь

Організатори мають намір звернутися до влади із закликом припинити переслідувати опозиційних активістів і учасників акцій протесту.

Нагадаємо, що напередодні у Києві відбулася акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.