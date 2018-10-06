У Москві розпочався мітинг "За вільну Росію без репресій і свавілля"
Узгоджена з владою акція почалася о 13:00. Організатори подавали заявку на мітинг за участю 10 000 чоловік, повідомляє "Радіо Свобода".
Деякі учасники тримають в руках плакати із закликом до звільнення режисера Олега Сенцова.
Фото: Дождь
За інформацією видння "Дождь", станом на 13:00 у мітингу брали участь близько 500 осіб.
За словами одного з організаторів, російського правозахисника Льва Пономарьова, мета акції – "звернути увагу суспільства на катастрофічну ситуацію в країні з порушенням основних прав і свобод громадян".
Фото: Дождь
Організатори мають намір звернутися до влади із закликом припинити переслідувати опозиційних активістів і учасників акцій протесту.
Нагадаємо, що напередодні у Києві відбулася акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.
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