У Києві проходить акція на підтримку Сенцова

До акції вже долучились актор Ахтем Сеітаблаєв, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, акторка Римма Зюбіна

У Києві проходить акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Мета заходу - привернути увагу до незаконно засуджених українських політв'язнів в Російській Федерації, інформує "112 Україна".

"Упродовж двогодинної акції планують читати вісім автобіографічних творів Олега Сенцова. Організатори очікують до 30-40 учасників акції", - йдеться у повідомленні.

У той же час "Укрінформ" повідомляє, що до акції вже долучились актор Ахтем Сеітаблаєв, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, акторка Римма Зюбіна та інші.

"Зараз не стоїть питання "чому прийшов". Треба нагадувати всім, в першу чергу, для самого себе", - зазначив Сеітаблаєв.

Нагадаємо, активісти розпочинають новий етап глобальної акції #SaveOlegSentsov, в рамках якої закликатимуть лідерів країн “Великої сімки”приділити ключове значення питанню звільнення українського режисера та інших заручників Кремля на саміті G7.

Варто додати, що акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили в Росії і який оголосив голодування 14 травня, пройшли у 78 містах світу з 1 по 3 червня.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля.