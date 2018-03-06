Акції на підтримку Сенцова відбулися у 78 містах світу

Волонтери передали "маніфест про порятунок Сенцова" міністру закордонних справ Канади, депутатам ізраїльського парламенту та членам Європарламенту

Акції на підтримку українського режисера Олега Сенцова, якого незаконно ув'язнили в Росії і який оголосив голодування 14 травня, пройшли у 78 містах світу з 1 по 3 червня.

Акції #SaveOlegSentsov пройшли у Німеччині, Італії, Швеції, ОАЕ, Франції, Бельгії, Ізраїлі, Канаді, США, Великобританії, Кувейті та інших країнах, повідомляє "Новая газета".

"Я написала заклик провести акції на підтримку Олега, розіслала друзям, ті - своїм, і швидко виявилося, що люди з 30 країн світу, від Канади до Австралії, готові писати маніфест акції, перекладати його на різні мови, робити банери та відеокліпи, поширювати інформацію про акції соцмережами", - розповіла одна з організаторів акції голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Учасники акцій закликали Росію звільнити Олега Сенцова і всіх політв'язнів, а країни "Великої сімки" - винести на обговорення питання їх звільнення на наступному саміті країн G7, який розпочнеться 8 червня в Канаді.

Також волонтери передали "маніфест про порятунок Олега Сенцова" міністру закордонних справ Канади, депутатам ізраїльського парламенту та членам Європарламенту.

"Олег Сенцов зважився на цей відчайдушний крок, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до політичних переслідувань в Росії і окупованому Криму. Він поставив на карту власне життя і готовий йти до кінця. Ми не маємо права допустити його загибелі", - сказала Матвійчук.

Нагадаємо, що 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля.

Зокрема, 1 червня демонстрації в рамках глобальної акції #SaveOlegSentsov пройшли у Лейпцигу, Страсбургу, Ризі, Сіднеї, Стокгольмі, Женеві, Парижі, Бордо, Варшаві, Кувейті, Тель-Авіві, Лісабоні, Черкасах, Кривому Розі, Рівному, Казані та інших містах.

У Санкт-Петербурзі поліція зірвала одиночні пікети в рамках акції #SaveOlegSentsov та заарештувала кількох людей.

2 червня у центрі Києва провели акцію на підтримку політв'язнів, яких незаконно утримують чи засудили в РФ та в окупованому Криму.

За даними правозахисників, наразі в РФ та окупованому Криму переслідуються та ув'язнені понад 70 українців.