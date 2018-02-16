У Москві відреагували на звинувачення 13 росіян у втручанні у вибори в США

У Кремлі поки не ознайомилися зі звинуваченнями, які прокуратура США пред'явила 13 громадянам Росії і трьом компаніям.

Про це РБК сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

У свою чергу представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про абсурдність звинувачень.

"13 осіб здійснювали втручання у вибори в США?! 13 проти мільярдних бюджетів спецслужб? Проти розвідки і контррозвідки, проти новітніх розробок і технологій?.. Абсурд? Так", - написала вона в Facebook.

Нагадаємо, що США пред'явили офіційні звинувачення 13 громадянам і трьом організаціям в Росії за втручання в президентські вибори в США в 2016 році.

У список обвинувачених потрапили Євген Пригожин (його вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна) Михайло Бистров, Михайло Бурчик, також відомий як Михайло Абрамов, Олександра Крилова, Анна Богачева, Сергій Полозов, Марія Бовда, відома також як Марія Бєляєва, Роберт Бовда, Вадим Подкопаєв, Гліб Васильченко, Ірина Каверзіна, Володимир Вєнков і Джейхун Асланов. А також організації - Агентство інтернет-досліджень (так звана "фабрика тролів"), Concord Management і Concord Catering (компанія Пригожина).