США звинуватили 13 росіян у втручанні в американські вибори

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 громадянам Росії у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.

Про це повідомляється у документі, який опублікували на сайті міністерства юстиції США.

У списку значаться:

Євген Прігожин

Михайло Бистров

Михайло Бурчик

Олександра Крилова

Сергій Полозов

Анна Богачова

Мария Бовда

Роберт Бовда

Джейхун Асланов

Вадим Подкопаєв

Гліб Васильченко

Ірина Каверзіна

Володимир Вєнков

Як зазначає Медуза, Євгена Пригожина вважають людиною, близькою до президента Росії Володимира Путіна.

Крім того, Пригожина пов'язують з компанією "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрикою тролів", чиї співробітники пишуть платні коментарі на підтримку російської влади.

У документах мін'юсту США згадуються компанія Пригожина "Конкорд" та "Агентство інтернет-досліджень".

Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, чотирьох – у крадіжці особистих даних інших людей.

Нагадаємо, спецпрокурор у справі про втручання Росії у вибори США 2016 року Роберт Мюллер повідомив адвокатам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джону Дауду і Джеку Секулов, що його команда збирається допитати американського лідера в рамках цього провадження.