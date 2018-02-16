США звинуватили 13 росіян у втручанні в американські вибори
Про це повідомляється у документі, який опублікували на сайті міністерства юстиції США.
У списку значаться:
Євген Прігожин
Михайло Бистров
Михайло Бурчик
Олександра Крилова
Сергій Полозов
Анна Богачова
Мария Бовда
Роберт Бовда
Джейхун Асланов
Вадим Подкопаєв
Гліб Васильченко
Ірина Каверзіна
Володимир Вєнков
Як зазначає Медуза, Євгена Пригожина вважають людиною, близькою до президента Росії Володимира Путіна.
Крім того, Пригожина пов'язують з компанією "Агентство інтернет-досліджень" або "фабрикою тролів", чиї співробітники пишуть платні коментарі на підтримку російської влади.
У документах мін'юсту США згадуються компанія Пригожина "Конкорд" та "Агентство інтернет-досліджень".
Росіян звинувачують у змові з метою обдурити Сполучені Штати. Крім того, двох росіян зі списку обвинувачують у банківському шахрайстві, чотирьох – у крадіжці особистих даних інших людей.
Нагадаємо, спецпрокурор у справі про втручання Росії у вибори США 2016 року Роберт Мюллер повідомив адвокатам президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джону Дауду і Джеку Секулов, що його команда збирається допитати американського лідера в рамках цього провадження.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків