У Миколаєві бабуся віддала свою онуку циганам, "рабство" тривало 12 років

При процесуальному керівництві прокуратури Миколаївської області слідчими Головного управління Національної поліції в області 64-річній жительці міста Миколаєва повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері торгівлі людьми.

"Встановлено, що ще в квітні 2002 року, жінка вирішила віддати сім'ї циганської національності для виконання роботи по дому свою 7-річну онуку з наданням їй місця проживання та їжі, скориставшись уразливим станом матері дівчинки, яка в 2009 році померла", - повідомила прес-служба прокуратури.

З метою реалізації свого злочинного умислу, підозрювана підшукала сім'ю ромів, з якими увійшла в довірчі відносини, і безкоштовно передала їм дівчинку. Після чого бабуся продовжила своє життя, не проявляючи інтересу щодо умов проживання, розвитку та подальшої долі внучки, яка проживала на території Харківської області у невстановленої сім'ї та її використовували в якості працівниці по дому.

Протягом 12 років дівчинку передавали з однієї сім'ї в іншу, де вона доглядала за дітьми, людьми похилого віку, робила прибирання тощо. У 2014 році вона змогла втекти.

Всі ці роки дівчина була позбавлена всіх радощів дитинства, батьківської турботи, не мала жодних документів, освіти, доступу до медичного обслуговування та інших соціальних благ.

Про цей факт правоохоронцям стало відомо в березні 2017 року і відразу було зареєстровано кримінальне провадження ч. 3 ст. 149 КК України (здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є дитина).

"Зібрані під час досудового розслідування докази дають підстави обґрунтовано підозрювати жінку у вчиненні цього кримінального правопорушення - здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є дитина, з метою трудової експлуатації", - зазначили в прокуратурі.

Підозрюваній загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зараз дівчина, з допомогою громадських організацій, діяльність яких спрямована на підтримку таких осіб, отримала документи, що посвідчують особу, почала вчитися і повертається до нормального життя.

Нагадаємо, у Львові затримали жінку, яка намагалася продати свою новонароджену дитину за 80 тис. гривень.