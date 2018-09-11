У Миколаєві затримали банду, яка підривала банкомати
Грабіжників затримали сьогодні вночі після чергового вибуху, повідомляє прес-служба регіонального управління поліції.
Банкомат знаходився ззовні будівлі багатоповерхівки поруч з приміщенням салону краси, в якому після потужного вибуху спрацювала сигналізація. Поліцейські й спецпризначенці почали переслідування п'ятьох злодіїв, які кинулися втікати. Злочинців затримали через півгодини, коли ті намагалися сховатися у гаражі неподалік.
Усі члени організованої злочинної групи раніше були під судом за різні злочини, усі вони - місцеві жителі у віці 25-28 років. Вони затримані.
Під час огляду автомобіля грабіжників поліцейські вилучили різаки, балони з газом для підриву банкоматів, а також грошові кошти. Тип вибухової речовини, яку використовували злочинці, встановлюється.
Кримінальне провадження відкрито за статтею "Крадіжка", грабіжникам загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку