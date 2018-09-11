У Миколаєві затримали банду, яка підривала банкомати

Усі затримані - місцеві жителі, які раніше вже були під судом

У Миколаєві поліцейські затримали злочинне угруповання, яке підривало й грабувало банкомати.

Грабіжників затримали сьогодні вночі після чергового вибуху, повідомляє прес-служба регіонального управління поліції.

Банкомат знаходився ззовні будівлі багатоповерхівки поруч з приміщенням салону краси, в якому після потужного вибуху спрацювала сигналізація. Поліцейські й спецпризначенці почали переслідування п'ятьох злодіїв, які кинулися втікати. Злочинців затримали через півгодини, коли ті намагалися сховатися у гаражі неподалік.

Усі члени організованої злочинної групи раніше були під судом за різні злочини, усі вони - місцеві жителі у віці 25-28 років. Вони затримані.

Під час огляду автомобіля грабіжників поліцейські вилучили різаки, балони з газом для підриву банкоматів, а також грошові кошти. Тип вибухової речовини, яку використовували злочинці, встановлюється.

Кримінальне провадження відкрито за статтею "Крадіжка", грабіжникам загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Випадки вибуху й пограбування банкоматів зафіксовані також у Дніпрі й Харкові.