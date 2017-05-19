У Мюнхені чоловік вчинив самоспалення та залишив послання
У ніч на п'ятницю 54-річний чоловік заїхав на своєму автомобілі в пішохідну зону Марієнплац, вийшов з автомобіля, облив себе бензином і підпалив.
Перехожим вдалося загасити вогонь, вони викликали медиків, проте через годину чоловік помер у лікарні, повідомляє видання Stuttgarter Nachrichten з посиланням на поліцію.
У поліції розповіли, що поки що мотив самогубства залишається невідомим, але відзначають, що чоловік залишив два написи: "З німецької землі більше ніколи не повинна початися війна" і "Амрі - це верхівка айсберга".
Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.
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