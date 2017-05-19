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У Мюнхені чоловік вчинив самоспалення та залишив послання

На авто загиблого знайшли дві записки
На площі Марієнплац в центрі Мюнхена (Німеччина) невідомий чоловік вчинив самоспалення, залишивши на своєму автомобілі дві записки з антивоєнними гаслами.
У Мюнхені чоловік вчинив самоспалення та залишив послання Фото: Reuters

У ніч на п'ятницю 54-річний чоловік заїхав на своєму автомобілі в пішохідну зону Марієнплац, вийшов з автомобіля, облив себе бензином і підпалив.

Перехожим вдалося загасити вогонь, вони викликали медиків, проте через годину чоловік помер у лікарні, повідомляє видання Stuttgarter Nachrichten з посиланням на поліцію.

У поліції розповіли, що поки що мотив самогубства залишається невідомим, але відзначають, що чоловік залишив два написи: "З німецької землі більше ніколи не повинна початися війна" і "Амрі - це верхівка айсберга".

Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.

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19 05 2017 20:18
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