У Мюнхені чоловік вчинив самоспалення та залишив послання

На площі Марієнплац в центрі Мюнхена (Німеччина) невідомий чоловік вчинив самоспалення, залишивши на своєму автомобілі дві записки з антивоєнними гаслами.

У ніч на п'ятницю 54-річний чоловік заїхав на своєму автомобілі в пішохідну зону Марієнплац, вийшов з автомобіля, облив себе бензином і підпалив.

Перехожим вдалося загасити вогонь, вони викликали медиків, проте через годину чоловік помер у лікарні, повідомляє видання Stuttgarter Nachrichten з посиланням на поліцію.

У поліції розповіли, що поки що мотив самогубства залишається невідомим, але відзначають, що чоловік залишив два написи: "З німецької землі більше ніколи не повинна початися війна" і "Амрі - це верхівка айсберга".

Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель дев'яти осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.