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У МЗС відреагували на "російський" Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса

"Рекорди мають бути чесними", - зазначили в МЗС
У Міністерстві закордонних справ України вимагають виправлення у Книзі рекордів Гіннеса згадки окупованого Севастополя як російського міста.
У МЗС відреагували на "російський" Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org

"Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого м. Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим - це Україна. Рекорди мають бути чесними", - написала у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.

Нагадаємо, що в сертифікаті Книги рекордів Гінесса, який отримав громадянин Білорус в анексованому Росією Севастополі, місто Севастополь вказано як територія РФ.

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03 12 2018 13:35
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