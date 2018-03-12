CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міністерстві закордонних справ України вимагають виправлення у Книзі рекордів Гіннеса згадки окупованого Севастополя як російського міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МЗС відреагували на "російський" Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса
"Рекорди мають бути чесними", - зазначили в МЗС
МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org
"Працюємо над виправленням невірного позначення тимчасово окупованого м. Севастополь у Книзі рекордів Гіннеса. Крим - це Україна. Рекорди мають бути чесними", - написала у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.
Нагадаємо, що в сертифікаті Книги рекордів Гінесса, який отримав громадянин Білорус в анексованому Росією Севастополі, місто Севастополь вказано як територія РФ.
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03 12 2018 13:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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