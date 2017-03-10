У "Народному Фронті" вимагають терміново вибудувати систему антикорупційного судочинства

В "Народному фронті" кажуть, що послідовно і найактивніше з усіх парламентських партій борються за впровадження антикорупційних перетворень в Україні

Партія заявляє, що уряди Арсенія Яценюка провели безпрецедентні, революційні за швидкістю та глибиною реформи в цій сфері: розкрили реєстри нерухомості та статки посадовців; запровадили численні механізми прозорості в державних фінансах та власності; створили спеціалізовані антикорупційні органи. Попри всі проволочки й саботаж з боку популістів, сьогодні практично завершене ухвалення законодавчої бази для реформи судочинства.

"Однак, залишається нествореним важливий елемент нового антикорупційного механізму. Подальше реформування країни неможливе без створення ефективної системи спеціалізованого антикорупційного судочинства. Тисячі кримінальних проваджень проти корупціонерів, розпочатих ГПУ, НАБУ, СБУ, мають бути нарешті доведені до юридичного кінця. Лише рішення суду фіксує факт вини чи невинуватості обвинуваченого. Результати судового розгляду є вирішальним критерієм професійності й обґрунтованості слідства та всієї системи антикорупційних органів. Лише справедливий суд в антикорупційних справах гарантуватиме, що відповідні органи не займаються політичними переслідуваннями чи пустопорожнім самопіаром", - йдеться у заяві "Народного фронту".

"Саме спеціальне антикорупційне судочинство має дати старт очищенню всієї вертикалі судової влади. Усі судді-"колядники" мають опинитися за гратами. Їм на зміну мають прийти нові судові кадри, дібрані вже за новою системою. І цей процес не можна затягувати – адже справедлива ефективна система правосуддя потрібна державі, обороні, бізнесу й громадянам. Потрібна "на вчора"", - повідомляють у НФ.

"Народний фронт" вимагає створення робочої групи для напрацювання узгодженого проекту закону про антикорупційне судочинство і якнайшвидше внесення його до сесійної зали.

Нагадаємо, що виступаючи на форумі 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це значить для України?" Порошенко заявив, що не може чекати, поки буде створений антикорупційний суд. За його словами, в Україні потрібно терміново створювати антикорупційні палати.