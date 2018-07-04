У Німеччині автомобіль в'їхав у натовп, є загиблі і травмовані

Унаслідок наїзду загинули кілька осіб, ще близько 30 отримали травми

У німецькому місті Мюнстер вантажний мікроавтобус у суботу, 7 квітня, наїхав на натовп.

Унаслідок інциденту загинули кілька людей, повідомляє DW. Ще не менше 30 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Наїзд стався поблизу ресторану Kiepenkerl в центральній частині міста.

Точну кількість загиблих у поліції поки не повідомляють. За даними видання Rheinische Post, загинули щонайменше три людини.

За словами речника правоохоронців, ймовірний нападник – водій транспортного засобу – застрелився після скоєння наїзду.

Серед версій, які розглядає поліція, є й терористичний акт, повідомив речник.

На даний момент у місті проводиться масштабна операція поліції. Жителям рекомендують триматися подалі від центральної частини міста, а також уникати спекуляцій та поширення неперевіреної інформації.

Згодом у поліції повідомили, що не шукають інших підозрюваних у скоєнні наїзду та вважають, що загрозу ліквідовано. За словами речниці поліції, шестеро травмованих перебувають у критичному стані.

Нагадаємо, в Канаді внаслідок масштабної автокатастрофи, в яку потрапив автобус з юніорською командою з хокею, загинули 14 осіб.