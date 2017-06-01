У Німеччині близько 60 людей постраждали внаслідок пожежі в таборі для біженців
Одна людина отримала серйозні травми, 30 постраждалих госпіталізували з підозрою на отруєння димом. Понад 20 людей отримали необхідну медичну допомогу на місці, - повідомила офіційний представник округу Падерборн, повідомляє Deutsche Welle.
Усього в таборі проживають близько 500 претендентів притулку.
Загоряння почалося в приміщенні одного з колишніх військових бараків після полудня, ближче до вечора пожежникам вдалося загасити полум'я. Причини пожежі поки що невідомі, ведуться слідчі дії. Найближчим часом повинні бути оголошені результати експертизи.
Нагадаємо, це вже не перший інцидент з підпалом притулку для мігрантів в Німеччині. У вересні 2016 року в німецькій комуні Герстунген двічі підпалювали притулок для біженців.
У німецькому Дортмунді п'ять чоловік постраждали в результаті бійки між ультраправими представниками неонацистів та антифашистами, останні з яких підтримують біженців, що прибувають до ФРН.
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