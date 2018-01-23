У Німеччині в аеропорту сталася масова бійка між турками і курдами, - ВІДЕО

Рейс до Стамбула, яким мали летіти учасники бійки, відклали на більше ніж півгодини

В одному з терміналів аеропорту німецького Ганновера сталася бійка між курдськими демонстрантами і турецькими пасажирами.

Інцидент стався у другій половині дня в понеділок, 22 січня. За попередніми даними, курди в аеропорту влаштували стихійну акцію проти воєнних дій Туреччини у Сирії, спрямованих проти курдів. З натовпу серед іншого лунали вигуки "Фашист Ердоган", повідомляє видання Hannoversche Allgemeine.

У ході акції турецькі пасажири авіакомпанії Turkish Airlines напали на протестувальників. Загалом на місці події нарахували до 180 учасників акції і пасажирів, близько 20 з них взяли участь у відкритому протистоянні.

Поліція змушена була застосувати перцевий газ, щоб розвести сторони. Після цього ситуацію взяли під контроль.

У поліції повідомили про чотири випадки завдання тілесних ушкоджень внаслідок бійки і два випадки завдання матеріальної шкоди.

Рейс до Стамбула, яким мали летіти учасники бійки, відклали на більше ніж півгодини.

Нагадаємо, турецькі сухопутні війська у неділю увійшли на територію Сирії і просуваються в напрямку міста Афрін за підтримки підрозділів "Вільної сирійської армії", яку підтримує Анкара.