У Німеччині в аеропорту сталася масова бійка між турками і курдами, - ВІДЕО
Інцидент стався у другій половині дня в понеділок, 22 січня. За попередніми даними, курди в аеропорту влаштували стихійну акцію проти воєнних дій Туреччини у Сирії, спрямованих проти курдів. З натовпу серед іншого лунали вигуки "Фашист Ердоган", повідомляє видання Hannoversche Allgemeine.
У ході акції турецькі пасажири авіакомпанії Turkish Airlines напали на протестувальників. Загалом на місці події нарахували до 180 учасників акції і пасажирів, близько 20 з них взяли участь у відкритому протистоянні.
Поліція змушена була застосувати перцевий газ, щоб розвести сторони. Після цього ситуацію взяли під контроль.
У поліції повідомили про чотири випадки завдання тілесних ушкоджень внаслідок бійки і два випадки завдання матеріальної шкоди.
Рейс до Стамбула, яким мали летіти учасники бійки, відклали на більше ніж півгодини.
Нагадаємо, турецькі сухопутні війська у неділю увійшли на територію Сирії і просуваються в напрямку міста Афрін за підтримки підрозділів "Вільної сирійської армії", яку підтримує Анкара.
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