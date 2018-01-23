Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині в аеропорту сталася масова бійка між турками і курдами, - ВІДЕО

Рейс до Стамбула, яким мали летіти учасники бійки, відклали на більше ніж півгодини
В одному з терміналів аеропорту німецького Ганновера сталася бійка між курдськими демонстрантами і турецькими пасажирами.
У Німеччині в аеропорту сталася масова бійка між турками і курдами, - ВІДЕО Фото: haz.de

Інцидент стався у другій половині дня в понеділок, 22 січня. За попередніми даними, курди в аеропорту влаштували стихійну акцію проти воєнних дій Туреччини у Сирії, спрямованих проти курдів. З натовпу серед іншого лунали вигуки "Фашист Ердоган", повідомляє видання Hannoversche Allgemeine.

У ході акції турецькі пасажири авіакомпанії Turkish Airlines напали на протестувальників. Загалом на місці події нарахували до 180 учасників акції і пасажирів, близько 20 з них взяли участь у відкритому протистоянні.

Поліція змушена була застосувати перцевий газ, щоб розвести сторони. Після цього ситуацію взяли під контроль.

У поліції повідомили про чотири випадки завдання тілесних ушкоджень внаслідок бійки і два випадки завдання матеріальної шкоди.

Рейс до Стамбула, яким мали летіти учасники бійки, відклали на більше ніж півгодини.

Нагадаємо, турецькі сухопутні війська у неділю увійшли на територію Сирії і просуваються в напрямку міста Афрін за підтримки підрозділів "Вільної сирійської армії", яку підтримує Анкара.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2018 10:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.