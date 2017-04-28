У Німеччині заборонили носити паранджу та нікаб на держслужбі Парламент Німеччини схвалив ряд законів, серед яких заборона держслужбовцям закривати обличчя

27 квітня Бундестаг прийняв ряд законів,згідно яких жінкам на державній службі забороняється носити головний убір, що закриває обличчя, як, наприклад, нікаб або паранджа.

Фото: rusoch.fr

"Вуалювання з релігійних або світоглядних мотивів суперечить принципу нейтральності держави", - йдеться в обґрунтуванні закону. Закон наказує жінці незалежно від роду діяльності показувати обличчя, якщо органи правопорядку намагаються встановити її особу, наприклад, при перевірці документів, - повідомляє Deutsche Welle. При необхідності вони будуть мати право примусити жінку відкрити обличчя. Фото: dw.com Документ ще повинен бути схвалений Бундестагом, перш ніж вступить в силу. Нагадаємо, згідно з опитуванням, переважна кількість громадян Німеччини підтримують заборону жіночого одягу, який повністю закриває обличчя. Також 77% населення Латвії підтримують законопроект про заборону на носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя.

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