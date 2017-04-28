У Німеччині заборонили носити паранджу та нікаб на держслужбі
"Вуалювання з релігійних або світоглядних мотивів суперечить принципу нейтральності держави", - йдеться в обґрунтуванні закону.
Закон наказує жінці незалежно від роду діяльності показувати обличчя, якщо органи правопорядку намагаються встановити її особу, наприклад, при перевірці документів, - повідомляє Deutsche Welle.
При необхідності вони будуть мати право примусити жінку відкрити обличчя.
Фото: dw.com
Документ ще повинен бути схвалений Бундестагом, перш ніж вступить в силу.
Нагадаємо, згідно з опитуванням, переважна кількість громадян Німеччини підтримують заборону жіночого одягу, який повністю закриває обличчя.
Також 77% населення Латвії підтримують законопроект про заборону на носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя.
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