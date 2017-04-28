Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Німеччині заборонили носити паранджу та нікаб на держслужбі

Парламент Німеччини схвалив ряд законів, серед яких заборона держслужбовцям закривати обличчя
27 квітня Бундестаг прийняв ряд законів,згідно яких жінкам на державній службі забороняється носити головний убір, що закриває обличчя, як, наприклад, нікаб або паранджа.
У Німеччині заборонили носити паранджу та нікаб на держслужбі Фото: rusoch.fr

"Вуалювання з релігійних або світоглядних мотивів суперечить принципу нейтральності держави", - йдеться в обґрунтуванні закону.

Закон наказує жінці незалежно від роду діяльності показувати обличчя, якщо органи правопорядку намагаються встановити її особу, наприклад, при перевірці документів, - повідомляє Deutsche Welle.

При необхідності вони будуть мати право примусити жінку відкрити обличчя.

Фото: dw.com

Документ ще повинен бути схвалений Бундестагом, перш ніж вступить в силу.

Нагадаємо, згідно з опитуванням, переважна кількість громадян Німеччини підтримують заборону жіночого одягу, який повністю закриває обличчя.

Також 77% населення Латвії підтримують законопроект про заборону на носіння в громадських місцях одягу, що закриває обличчя.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 04 2017 13:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.