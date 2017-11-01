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У Німеччині запровадять жорсткі заходи проти потенційно небезпечних осіб

Також заплановані переговори з країнами походження людей, яких Німеччина хоче депортувати
Уряд Німеччини представив нові заходи безпеки, які мають убезпечити країну від тероризму. Зокрема, поліція зможе затримувати потенційно небезпечних осіб ще до скоєння злочинів.
У Німеччині запровадять жорсткі заходи проти потенційно небезпечних осіб Фото:dw.com

Нові заходи безпеки погодили сіністри внутрішніх справ і юстиції ФРН Томас де Мезьєр та Хайко Маас, повідомляє Deutsche Welle.

"Маас і я погодили низку заходів", - сказав де Мезьєр перед тим, як перерахувати ключові моменти.

Нові заходи передбачають жорсткіші покарання для тих, хто надає неправдиві дані про свою особистість, для поліції спрощуються правила щодо спостереження за особами, які розглядаються як потенційно небезпечні, спрощуэться процедура депортаціъ.

Міністр також сказав, що будуть розширені переговори з країнами походження людей, яких Німеччина хоче депортувати - іншими словами, буде надаватися допомога в цілях розвитку.

Нагадаємо, що ввечері 19 грудня в Берліні вантажівка врізалася в натовп на різдвяному ринку на площі Брайтшайдплац. Поліція Берліна повідомила про загибель 12 осіб, близько 50 осіб отримали важкі травми.

22 грудня Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт Аніса Амрі, 23 грудня він був убитий в Мілані під час перестрілки з поліцейськими.

Амрі приїхав у країну в 2015 році. Пізніше влада занесла його до списку потенційних екстремістів і підозрювала в контактах з представниками салафістських угруповань. За 26-річним чоловіком було встановлене спостереження, однак у влади так і не з'явилося конкретних доказів того, що уродженець Тунісу планував теракт.

Однак депортувати його не могли через бюрократичні перешкоди - відсутність документів з його країни походження, Тунісу.

 
 
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11 01 2017 09:10
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