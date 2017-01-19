У Німеччині затримали та екстрадували в Україну сина мера Лисичанська

Німеччина екстрадувала в Україну підозрюваного у викраденні людини та хуліганстві сина мера Лисичанська Луганської області Сергія Шиліна.

"Він вже в Україні, його везуть до суду для обрання запобіжного заходу", - повідомила прес-секретар Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай, інформують "Українські новини".

У серпні 2016 року в Лисичанську біля кафе-бару по вул. Григорія Сковороди два громадянина, один з яких Шилін, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, нанесли тілесні ушкодження 33-річному чоловікові, помістили його в багажник автомобіля Mercedes-Benz S350 TDI і поїхали з місця події.

Автомобіль дорогою в напрямку Сєвєродонецька було зупинено співробітниками патрульної поліції.

За даним фактом Лисичанським відділом поліції були відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності син мера ухилявся від органів прокуратури, у зв'язку з чим був оголошений у розшук. До його розшуку було залучено підрозділ Українського бюро Інтерполу.

У результаті проведених співробітниками Інтерполу спільно з правоохоронними органами Німеччини оперативних заходів Шилін був затриманий на території зазначеної країни і підданий екстрадиційному арешту. Україні він був переданий 18 січня.

Як раніше повідомлялося, в листопаді 2015 року Сергій Шилін виграв вибори на посаду голови міської ради Лисичанська Луганської області. Старший син мера - Андрій Шилін - оголошений у розшук за підозрою в наркоторгівлі.